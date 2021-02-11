في أول ظهور بعد تعافيها من كورونا.. يسرا توجه رسالة لسماح أنور

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نشرت الممثلة المصرية يسرا فيديو لها عبر صفحتها الرسمية على موقع "أنستقرام"، في أول ظهور لها بعد تعافيها من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وظهرت يسرا في الفيديو وهي تشكر زميلتها الممثلة سماح أنور على إطلاق مهرجان "أفلامها" باسمها هذا العام، معبرة عن سعادتها بها ولتحقيق حلمها.



وكتبت يسرا على المقطع: "حبيبتي وصديقة العمر الجدعة والمشرفة دائماً، ألف مبروك على تحقيق حلمك الكبير لمهرجان أفلامها".

وأضافت: "حقيقي فكرة عظيمة ومشرفة أن يكون في مهرجان قائم بذاته مخصوص لمناقشة قضايا المرأة عن طريق دعم الأفلام القصيرة وسينما المرأة، فكرة من امرأة عظيمة لكل نساء وسيدات مصر العظيمات".

وتابعت يسرا: "شرف كبير ليا أن يكون انطلاقة المهرجان بدورته الأولى مهداة ليا، كل الدعم لصديقتي العظيمة سماح أنور وإن شاء الله يكون من أنجح المهرجانات الدولية".