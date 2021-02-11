أمير طعيمة يعلق على خسارة ميار شريف في بطولة أستراليا المفتوحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

علق الشاعر أمير طعيمة على خروج لاعبة التنس المصرية ميار شريف من الدور الثاني لبطولة أستراليا المفتوحة.

وكتب "طعيمة" عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "هاردلك ميار شريف، شرفتينا وإن شاء الله هتشرفينا في الأوليمبياد القادمة، مستنيين منك كتير في المستقبل، برافو".

ميار شريف ودعت البطولة من الدور الثاني لمنافسات القسم الثالث في المسابقة بعد الخسارة أمام كاجا السلوفينية.

وسطرت "ميار" تاريخا كبيرا كونها أول لاعبة مصرية تفوز بمباراة في بطولة كبرى للتنس خلال الدور الرئيسي.