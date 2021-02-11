حازم القاضي يجسد شخصية الشهيد ضياء فتوح في "الاختيار 2"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يشارك الفنان الشاب حازم القاضي، ضمن أحداث مسلسل "الاختيار 2"، المقرر عرضه ضمن سباق دراما رمضان القادم.

"القاضي" يجسد شخصية النقيب ضياء فتوح، الذي استشهد عام 2015، أثناء محاولته إبطال مفعول قنلبة زرعها أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية بجوار محطة وقود في شارع الهرم .

وكان آخر أعمال الفنان حازم القاضي مسرحية "أنا والنحلة والدبور" بطولة النجم الكبير محمد صبحي، والفنانة رحاب السعيد، والفنان عبدالرحيم حسن.

يذكر أن مسلسل "الاختيار 2" يستعرض بطولات الشرطة المصرية في تصديها للعمليات الإرهابية، والمسلسل بطولة كريم عبدالعزيز، أحمد مكي، ومن إخراج بيتر ميمي.