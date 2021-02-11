وفاء صادق تنشر صورة نادرة من كواليس "لن أعيش في جلباب أبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشرت الفنانة وفاء صادق، صورة نادرة من كواليس مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

وظهر في الصورة أبطال العمل النجم الراحل نور الشريف، والنجمة عبلة كامل، ووفاء صادق، منال سلامة، عبير عادل، محمد رياض، والمنتجة ناهد فريد شوقي.

وعلقت "وفاء" التي جسدت ضمن أحداث المسلسل شخصية "بهيرة": "الصورة من كواليس مسلسل لن أعيش في جلباب أبي، كان عيد ميلاد أستاذ نور، ونفس يوم تصوير فرح سنية".

المسلسل الذي يعتبر أيقونة الدراما المصرية عرض عام 1996، وهو من بطولة نور الشريف، عبلة كامل، محمد رياض، ومن إخراج أحمد رشوان.