موعد ومكان عزاء الفنان الراحل عباس منصور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

تستقبل أسرة الفنان الراحل عباس منصور، العزاء اليوم، بعد انتهاء مراسم الدفن في مقابر الأسرة في قرية "طلبا" مركز أشمون بالمنوفية، وذلك بعد رحيله مساء أمس.

وتقام صلاة الجنازة صباح اليوم الخميس في مسجد رابعة العدوية بمدينة نصر.

وقال محمد مرزوق "نجل شقيقة الفنان الراحل" في تصريح خاص لـ"الخليج 365"؛ "نظرًا للظروف الحالية تم الاستقرار على تقبل العزاء، بعد انتهاء الدفن في مقابر العائلة، بجوار مسجد الرحمة في قرية "طلبا" التابعة لمركز أشمون بالمنوفية".

وأعلن الفنان عزوز عادل"عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية"عن وفاة الفنان الراحل، وكتب عبر حسابه على فيسبوك: "البقاء لله.. تنعي نقابة المهن التمثيلية،‬ وفاة الفنان القدير عباس منصور.. رحم الله الفقيد وألهم أهله وجمهوره الصبر والسلوان".

وأضاف: "صلاة الجنازة غدًا الخميس، بساحة مسجد رابعة العدوية، مدينة نصر".

يذكر أن آخر أعمال الفنان عباس منصور مسلسلات: "الحالة ج" عام 2017 ، ومن أشهر أعماله "السيدة الأولى"، و"الإمام الغزالي"، و"الصفعة".