أنا جريئة وهربت من المدرسة.. اعترافات إليسا بأولى حلقات "بودكاست"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

ظهرت الفنانة إليسا، في أولى حلقات "بودكاست إليسا"، الذي أُطلق مساء الأربعاء، عبر تطبيق أنغامي للموسيقى، وهو التدوين الصوتي الذي قررت إليسا، العودة من خلاله لجمهورها بعد حذف شركة روتانا المحتوى الغنائي الخاص بها من عليه قبل ما يقرب من العامين.

وهنا نستعرض ما قالته إليسا بالحلقة في التقرير التالي:

- "إليسا بنت قوية.. فنانة ذكية.. حساسة" .. أسمع الناس تردد عني هذه الصفات المختلفة، وفي الحقيقة شخصيتي كفنانة لا تتجزأ عن شخصيتي العادية، فكل صفة من هذه الصفات نتاج تجارب مررت بها في حياتي، منها ما جعلني قوية ومنها ما كسرني ولكنني لم أتوقف عندها.

- تجربتي في مدرسة داخلية ببداية حياتي، شكلت جزءًا كبيرًا من شخصيتي.. الصدق والشجاعة وغيرها صفات تعلمتها على يد أستاذة تدعى "سميرة" أتمنى أن تكون بخير.

- في يوم من الأيام وقعت مشكلة بمدرستي الداخلية المشتركة، وعندما أتت أستاذتي لتسأل من تسبب بهذه المشكلة، لم أخف وقلت أنا.. فابتسمت لي وانتظرت أن يعترف آخرون بذنبهم، فلم يعترف سواي، فضربتهم ولم تضربني، ومنذ ذلك اليوم تعلمت ألّا أخاف من الصدق.

- موقف آخر أذكره بأيام المدرسة، عندما هربت مع بعض زملائي لنقضي يوما خارج المدرسة، وعند عودتنا عاقبتنا مديرة المدرسة وأرسلت لأبي حتى يتحدث معي، لم أخف أن أخبره بأني هربت وهو أيضًا لم يكن يقمعني، فسألني "انبسطي"؟ وأجبته أن نعم، فقال لي "منيح بس لا تعيديها".

- عامل الخوف.. هو عامل أساسي أن الإنسان ما يتقدم ويبقى في محله.

- عندما بدأت بفيديو كليب "بدي دوب" لم يكن الجمهور مهيئًا لمثل هذه النوعية من الكليبات الجريئة، وهنا فادتني الشجاعة فلم ألتفت لردة فعل الجمهور، ومضيت بطريقي، وتم انتقادي بشدة على مدار مشواري، تأثرت بسبب الانتقاد، ولكن عندما كنت أحكي لوالدي ما يدور برأسي كان يشجعني ويريحني.

- اعتدت أن أفعل ما أريد دون انتظار تقييم من أحد، نعم أنا جريئة، ولكن لجرأتي حدود.. دائمًا ما أقول إن الإنسان من الممكن أن يكون جريئًا بشرط ألا تتخطى جرأته حدود الأدب واللياقة "بعرف منيح وين بتوقف حدود جرأتي".

- قدرت أوصل إحساسي لعدد كبير من العالم.. الإحساس بيولد بالفطرة خاصة الأحاسيس الأساسية منها الحب والعاطفة، وعندما كبرت أصبح عندي إدراك لتوظيف هذه المشاعر.

- أتعاطف أحيانًا مع الأطفال الذين أقابلهم على الطريق، وشعور المحبة يصادفني مع أحبابي، فأصبحت أوظف هذه المشاعر بالأغنيات التي أقدمها، فالإحساس الحقيقي هو ما يصل للقلوب.

- يقولون إنني ذكية.. هناك أنواع عدة من الذكاء، ذكاء علمي وذكاء ثقافي وذكاء اجتماعي ورياضي وعاطفي، أيضًا هناك أشخاص لم يكونوا بارعين بالمدرسة ولكن تفوقوا بحياتهم العملية.

- لا يوجد إنسان ذكي بكل شيء ولا يوجد إنسان لا يمتلك أي نوع من الذكاء، فيجب على الشخص الموازنة بين أكثر من نوع من الذكاء؛ لأن الشخص الذكي حقًا هو الشخص القادر على التطور.

- طورت الذكاء الاجتماعي الذي أملكه إلى جانب الذكاء الفني وغيره؛ ليكون عندي الحد الأدنى من كافة هذه الأنواع.

- أول ما عرفت بأنني مريضة سرطان تخيلت أن الحياة توقفت، ولكنني استدركت مرة أخرى، وواجهت خوفي بمعنويات عالية وهو ما ساعدني على الشفاء.

- خرجت من هذه التجربة بدون أي تأثير سلبي على حياتي، فأنا مؤمنة بالجملة التي تقول "أنت لا تعرف مدى قوتك حتى تمر بأحد التجارب" ودائمًا أرجع لربي، فالله لا يعطيك ابتلاء لا تستطيع تحمله.