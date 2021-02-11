شكرا لقرائتكم خبر عن طرح برومو كليب "أهلا بيك" لـ محمد محسن مع زوجته هبة مجدى .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب محمد محسن، برومو فيديو كليب أغنيته الجديدة "أهلا بيك" التى تشاركه فيها زوجته الفنانة هبة مجدى، والمقرر طرحها قريبا كاملة بالتزامن مع احتفالات عيد الحب والفلانتين، وهى من كلمات الشاعرة نور عبد الله، ألحان محمد النادى، توزيع يحيى يوسف، إخراج بتول عرفة.

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كليب أغنية "أهلاً بيك"، تم تصويره الشهر الماضى، فى لبنان وهى أول كليب غنائى يجمع محمد محسن مع زوجته الفنانة هبة مجدى، حيث تقوم هبة ببطولة الكليب نفسه وتلعب دور "الموديل".



محمد وهبة

ونشرت الشركة المنتجة للأغنية برومو الكليب، عبر حسابها على تطبيق "تيك توك - tik tok": "قمة الحب فى عيد الحب".



كواليس تصوير الكليب





ونجحت المخرجة بتول عرفة فى الجمع بين محمد محسن وزوجته الفنانة هبة مجدى، ليظهرا للمرة الأولى معا فى كليب رومانسى مصور، حيث أقنعت المخرجة الفنانة الشابة بالظهور فى هذا الكليب رغم انشغالها بتصور عدد من أدوارها فى الدراما التليفزيونية، حتى يكون الكليب أكثر مصداقية من حيث الكلمات والفكرة التى يقدمها، خاصة وأن هناك قصة حب جمعت محسن وهبة مجدى قبل زواجهما شغلت جمهورهما.

وتم تصوير الكليب فى لبنان وسط الجبال هناك، حيث حرصت المخرجة على اختيار موقعا جديدا لم يظهر من قبل فى عالم الكليبات، بحيث يتماشى مع الشكل الذى تقدمه فى الكليب.