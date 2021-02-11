شكرا لقرائتكم خبر عن لؤلؤ الحلقة 34 .. هل اتفق إدوارد مع مى عمر لتمثيل محاولة قتلها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحداث جديدة شهدتها الحلقة 34 من مسلسل لؤلؤ للنجمة مى عمر والذى يعرض يومياً على قنوات ON، وذلك بعد محاولة قتل لؤلؤ في الحلقة 34 ودخولها المستشفى لإنقاذها، كشفت الحلقة أن إدوارد - مجدى هو من حاول قتلها وغرز السكين فى بطنها وتسبب هذا المشهد فى صدمة للجمهور لذلك ظن البعض أن - إدوارد ومى عمر - لؤلؤ متفقان سوياً لكشف الأعداء من حول النجمة، لكى تنتقم منهم بالفعل، وهذا ما ستكشفه الحلقات المقبلة من العمل.

وتصدر مسلسل لؤلؤ الحلقة 34 تريند جوجل ومواقع التواصل الإجتماعى لصدمة الجمهور فى القاتل

وجاء في المشهد أنه بعد عودة لؤلؤ من الحفل كما ظهر في الحلقة الأولى، دخلت إلى فيلتها واستمرت في النظر لصورتها لتقوم بخلع حذائها والالتفاف للخلف وإذا بها تجد مجدي ممسكا بالسكين ويقوم بطعنها طعنتين وهو يبكي، في حين تنظر هي إليه وبدت عليها علامات الصدمة والحيرة من فعلته، وهو الأقرب إليها وتنتهي الحلقة لتضع الجمهور في حالة من الصدمة والحيرة عن سبب إقدام مجدي على هذه الخطوة.

مسلسل لؤلؤ تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كل من: أحمد زاهر، إدوارد، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران، جورى بكر، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.