شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية نصيحة غيرت حياة علاء ولى الدين بعد رفضه بمعهد السينما..فى ذكرى الرحيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم مع ذكرى رحيل الفنان علاء ولى الدين الـ 18، الذى يعد واحد من ملوك الكوميديا ورغم الشهرة التى ينالها حتى الآن بفضل أهم الأدوار الذى لعبها خلال مسيرته الفنية مثل "عبود على الحدود"، و"الناظر"، إلا أن بدايته مع التمثيل لم تكن سهلة، حيث تطرق إلى بداياته الصعبة خلال أكثر من حوار سابق له أكد فيها أنه تم رفضه من معهد السينما أكثر من مرة شعر خلالها بإحباط كبير.

خلال أحد البرامج التليفزيونية في التسعينات من القرن الماضى مع الاعلامية هالة سرحان، تطرق علاء ولى الدين لسبب رفضه أكثر من مرة في المعهد مؤكداً أنه كان بسبب حبه للتمثيل يحرص على الجلوس بجواره وكأنه طالب فيه ويذهب إلى الكافتيريا الخاصة به، إلا أنه في كل مرة كان يتم رفضه، حتى قابل الدكتور نبيل منيب الذى غير حياته.

وطلب منه تمثيل أحد المشاهد الذى الذى كلفه بها، وعلى الفورنصحه بضرورة احتراف التمثيل وعدم تعطيل نفسه عند أحلامه الذى يحلم بها وقتها حيث كان يطمح فقط آنذاك لدخول نقابة المهن التمثيلية من خلال الدراسة، إلا أن منيب قال له بالنص: "اطلع احترف" في إشارة لضرورة عمله أكثر ليكبر موهبته الذى رآها فيه.

وأكد الراحل علاء ولى الدين أن تلك الكلمات كانت بمثابة أكبر حافز له وقتها، خاصة بعد سلسلة المرات الذى رفض فيها بالمعهد من قبل اللجنة المسئولة آنذاك.