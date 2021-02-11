حكيم يستعد لطرح أغنية "اطلعلى بره" بالتعاون مع موزع المهرجانات إسلام ساسو

القاهرة - سامية سيد - يستعد المطرب حكيم، لطرح أغنية جديدة بعنوان "اطلعلى بره"، بالتعاون مع موزع المهرجانات إسلام ساسو، معبرا عن سعادته بالعمل بينهما.





ونشر حكيم، صورة مع الموزع ساسو، من كواليس تسجيل الأغنية، صحبها بتعليق: "الأغنية اللى جايه مع الموزع الجميل اللى أنا بحبه بجد لأخلاقه ولفنه إسلام ساسو، اسم الأغنية اطلعلى بره، ألحان أحمد ناصر - كابونجا، وكلمات الشاعر الجميل ملاك عادل"، من جانبه رد ساسو، عبر ستورى حسابه على انستجرام، قائلا: "اسطورة الشعبى النجم حكيم، استنوا أقوى الأغانى قريبا جدا".





يشار أن آخر أعمال حكيم، هى أغنية "عدى الغزال" التى اقتربت أعداد مشاهدتها إلى المليون الأول منذ طرحها، نهايات ينايرالماضى، وهى من كلمات وألحان أحمد ناصر وإسلام كابونجا، توزيع إسلام ساسو، ميكساج أحمد جودة، ماسترينج أمير محروس، منتج فنى فايز عزيز.





وفى وقت سابق، كشف النجم حكيم، أنه بعد اعتزاله الغناء سوف يسجل أدعية دينية والقرآن بصوته ويحتفظ بهم لنفسه، مضيفا، إنه يعشق الحيوانات وخاصة الخيل والكلاب، وقال: الحصان أذكى حيوان وبيحس بصاحبه والإحساس عالى أوى وربنا سخره للبنى آدم.

وروى حكيم، خلال لقائه فى الجزء الثانى من حلقته فى برنامج "سهرانين" للنجم أمير كرارة المذاع على قناة ON، موقف إصابته من الحصان، قائلا: كنت راكب حصانى ووقعت منه لأن عدينا على المكان اللى كان بيتدرب فيه وقت تعليمه الرقص فأتنرفزجدا ووقعنى من عليه، واليوم ده كان ورايا فرح روحت وجهزت والفرقة طلعت على المسرح وجيت أقوم جسمى مكسر ومش قادر اتحرك والحمد الله الفرح كان كلهم دكاترة وإدونى حقنة وقمت زى الحصان.