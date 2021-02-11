بيروت - سلوى ياسين - نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 27 دقيقة مضت التعليقات على وزارة الداخلية والبلديات تكرّم صادق الصبّاح لجهوده الوطنية مغلقة

متابعة بتجـــــــــــرد: منحت وزارة الداخلية والبلديات ممثلة بالوزير محمد فهمي ميدالية الوزارة لصاحب ومدير عام شركة الصبّاح إخوان السيد صادق الصبّاح كونه أدّى خدمات جليلة وبذل جهوداً مكثفة لوزارة الداخلية والبلديات فاستحق الشكر والتقدير.

الصبّاح في إجتماعه مع الوزير محمد فهمي ووزيرة الإعلام السيدة منال عبد الصمد تحدث عن إيمانه الكبير بدور المجتمع المدني في نشر التوعية، الأمر الذي واكبته الشركة وياهمت به في عدة خطوات لافتة ابتدت في الحملة الكبيرة التي انطلقت مع لجنة الكورونا وذلك من خلال عمل غنائي بعنوان “كرمال البتحبّن”. ويتم حالياُ التحضير لحملة إعلانات خاصة خلال فترة التلقيح.

فهمي وعبد الصمد شكرا الصبّاح على حسه الوطني ومساهماته اللافتة واعتبرا الشركة من أهم المؤسسات اللبنانية العريقة التي تساند الدولة والشعب اللبناني.