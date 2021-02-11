ممثل مصري تصدّر قوائم البحث بعد 14 عاماً من وفاته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: انتشر خلال الساعات الماضية خبر يفيد بوفاة الفنان المصري عمرو هاشم، وحرص العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نعيه والمشاركة في دفتر عزائه.

وتبيّن أنّ هذا الخبر مصدره مواطنه الفنان أيمن عزب، الذي كتب منشوراً عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” يرثيه خلاله، وعلى الفور تناقلت مواقع الأخبار هذا المنشور، بإعلان وفاته، ورصد سيرته الذاتية.

ولكن عزب أوضح سوء التفاهم الذي حدث، بأنّ هاشم، وافته المنية منذ أربعة عشر عاماً، ولكنه أحيا ذكراه عبر “فايسبوك” بعد رؤية مشهد له في أحد أعماله الدرامية التي شارك بها يعرض عبر شاشة التلفاز، فكان حريصاً على أن يحيي ذكراه ويطلب له الدعوات من قبل متابعيه، وليس كما تم فهمه بأنه إعلان لخبر وفاته.

وصحح أيمن عزب، المنشور، فأضاف له “توفي منذ 14 عاماً” لرفع الالتباس.

وتصدّر اسم الفنان عمرو هاشم، قائمة الكلمات الأكثر بحثاً على محرك البحث “غوغل”، بعد أنّ حاولت الجماهير معرفة تفاصيل وفاته وأعماله التي شارك بها.

وتجدر الإشارة إلى أنّ هاشم له مشاركات عديدة في عدد من المسلسلات المصرية الهامة منها “كناريا وشركاه”، “الصمت”، “عفاريت السيالة”، “تعالى نحلم ببكرة”، “أوراق مصرية”، و”لا إله إلا الله”، كما شارك في عدة أفلام سينمائية منها “الناظر”، و”اشتباه”.

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