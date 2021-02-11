محمد فؤاد يعود إلى جمهوره بعمل جديد.. “أحكيلك”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: يستعد الفنان المصري محمد فؤاد لطرح أحدث أغنياته بعنوان “أحكيلك” عبر قناته الخاصة بموقع الفيديوات “يوتيوب”.

ويتعاون فؤاد، خلال الأغنية مع الشاعر الغنائي أسامة محرز، وبذلك يكون التعاون الثاني بينهما بعد أغنية “ليه”، ولحنها وليد سعد، والتوزيع لخالد نبيل.

وبدأ فؤاد، حملته الترويجية للأغنية عبر حساباته الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث طرح البوستر الرسمي لها، والذي ظهر خلاله بإطلالة شبابية نالت إعجاب جمهوره الغفير.

وطرح فؤاد خلال شهر كانون الثاني الماضي أغنية جديدة بعنوان “ليه” من كلمات أسامة محرز، ألحان محمد خلف، توزيع أحمد عبد السلام، ونجحت الأغنية في تخطي المليون الثاني عبر موقع “يوتيوب” في فترة لا تتجاوز الثلاثين يوماً.

واعتبر جمهور محمد فؤاد، هذه الأغنية تراجعاً ملحوظاً عن اتجاهه لغنائه المهرجانات الشعبية بعدما قدّم أولى أغنياته من هذا اللون الشعبي نهاية العام الماضي بعنوان “الحفلة” وهو ما عرضه لانتقادات عديدة من قبل النقاد ومحبيه على رأسهم الموسيقار حلمي بكر، الذي عنفه بكلمات قاسية بعد طرحه لهذه الأغنية، موضحاً أنه يسيء إلى تاريخه الفني بهذا العمل.