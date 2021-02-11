خروج “معجزة في الزنزانة 7” من ترشيحات الأوسكار النهائية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: لم يحالف الحظ الفيلم التركي “معجزة في الزنزانة 7” الذي اختير ليمثّل تركيا في حفل جوائز “الاوسكار” للعام 2021 عن فئة “أفضل فيلم أجنبي”، حيث أنه لم يبلغ الترشيحات النهائية.

وهذه خيبة الأمل الثانية التي تصيب الفيلم الذي تم ترشيحه عن فئة “أفضل فيلم بلغة أجنبية غير الانكليزية”، ضمن جائزة “غولدن غلوب ” العالمية لعام 2021 هو وفيلم “خلية النحل”، لكن لم يصل أي منهما إلى الترشيحات الخمس النهائية، بل لم يصلا حتى لأفضل 50 فيلماً مرشحاً.

وكان تعرض “معجزة في الزنزانة 7” لانتقادات من النقاد والمخرجين في تركيا بعد ترشيحه لجائزة الاوسكار لأنّه مأخوذ من فيلم كوري بالاسم نفسه، واعتبر ذلك تهميشاً للافلام التركية الأصلية وللكتاب الاتراك.