هل تتراجع أمل عرفة عن قرارها؟.. “لنرى ما سيحدث”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: بعد ثلاثة أيام على إعلانها أنّها ستكون خارج الموسم الرمضاني لعام 2021، قررت الفنانة السورية أمل عرفة التراجع عن قرارها إذ كتبت في حسابها الرسمي على “تويتر”: “أصدقائي، هذا العام سأكون خارج الموسم الرمضاني (رغم أني لا أحبذ هذه العبارة) وذلك لأسباب عديدة أهمها عدم توفر النص الجيد على الأقل ما عُرِضَ علي لهذه اللحظة”.

وقرار عرفة الجديد جاء بعد سؤال من قبل المتابعين جاء فيه: “حضورك بعمل يغطي غياب سنين ولو ما عندك عمل هذه السنة، فنحن نبحث على أعمالك في “يوتيوب”، أنتِ الغائبة الحاضرة”.

فكان رد عرفة على التغريدة بقولها: “لم يحسم شيء بعد، إنني أقرأ عملين جديدين لنرى ما سيحدث لا أحد يعلم”.

وهذا ليس القرار الأول الذي تتراجع عنه عرفة فسبق أن وأعلنت عن نيتها للاعتزال بعد عرض حلقة مسيئة لضحايا الحرب السورية في مسلسل “كونتاك” لتعود بعد أيام وتتراجع عن التصريح.

أما آخر أدوار عرفة الدرامية فكان ضمن مسلسل “شارع شيكاغو” للمخرج محمد عبد العزيز إذ قدّمت شخصية سماهر الفنانة الشعبية، وتعرّضت الشخصية لكثير من الجدل بعد مشاهد تداولها متابعو مواقع التواصل الاجتماعي أبرزها مشهد تقبيل الفنان مصطفى المصطفى لقدمي عرفة بعد تغسيلهما.