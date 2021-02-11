"المنشورات البغيضة" تمنع جينا كارانو من "حرب النجوم"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لن تشارك الممثلة الأمريكية، جينا كارانو، في أي من المشروعات المستقبلية لسلسلة أفلام حرب النجوم "ستار وورز".

ونقلت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" عن متحدث باسم شركة "لوكاس فيلم" الأمريكية لإنتاج الأفلام والبرامج، قوله في بيان له الأربعاء، إن: "جينا كارانو لا تعمل حاليا لدى /لوكاس فيلم/ وليس هناك خطط لذلك في المستقبل".



وأضاف: "ومع ذلك، فإن المنشورات التي تقوم بمشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تشوه سمعة الناس بناء على هوياتهم الثقافية والدينية، تعتبر بغيضة وغير مقبولة".

وكثيرا ما تسببت كارانو /38 عاما/ في إثارة الغضب بسبب تصريحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتصدرت الممثلة الأمريكية وسائل التواصل الاجتماعي في وقت سابق الأربعاء، بعد مشاركتها لمنشور على موقع "أنستقرام" جاء فيه أنه من الممكن مقارنة كون المرء محافظ اليوم بكونه يهوديا خلال فترة المحرقة النازية (الهولوكوست)، بحسب "لوس أنجلوس تايمز"، وقد تم حذف المنشور منذ ذلك الحين.