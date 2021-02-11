حفل الأوسكار على الهواء مباشرة وبالحضور الشخصي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال منظمو حفل جوائز الأوسكار إن الحفل الذي سيقام في أبريل/نيسان سيكون بالحضور الشخصي، وسيُبث على الهواء مباشرة من عدة مواقع.

وقال متحدث باسم أكاديمية علوم وفنون السينما الأمريكية التي تنظم حفل جوائز الأوسكار في بيان: "من أجل تنظيم عرض بالحضور الشخصي كما يرغب جمهورنا العالمي في مشاهدته، مع التكيف مع متطلبات الجائحة، سيُبث الحفل مباشرة من مواقع عديدة، ومنها مسرح دولبي الشهير".



وعادة ما يقام حفل تسليم جوائز الأوسكار في مسرح دولبي الذي يضم 3400 مقعد في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.