مغني الروك الأمريكي بروس سبرينجستين أمام القضاء.. ما التهمة؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أُوقف مغني الروك الأمريكي بروس سبرينجستين في نيوجيرسي في نوفمبر/تشرين الثاني بتهمة القيادة تحت تأثير الكحول، على ما أعلنت السلطات المحلية الأربعاء.

كما استدعي مغني "بورن تو ران" في 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 للمثول أمام القضاء بسبب القيادة المتهورة واستهلاك الكحول في منطقة مغلقة وهي "جيتاواي ناشيونال ريكرييشن إيريا" في نيوجيرسي.

وقال متحدث باسم خدمة المتنزهات الوطنية إن "سبرينجستين كان متعاوناً طوال العملية".

وسيمثل مغني الروك الشهير البالغ 71 عاماً أمام المحكمة في الأسابيع المقبلة، وفق موقع "تي ام زي" المتخصص في أخبار المشاهير.

ولم يرد الناطق باسم سبرينجستين على الفور على طلب وكالة "فرانس برس" الحصول على تعليق.

ووقع الحادث بعد أسابيع قليلة من إصدار المغني الشهير ألبومه العشرين المسجل في الاستوديو بعنوان "ليتر تو يو" والذي شكّل عودة إلى الأسلوب الموسيقي والإيقاعي الذي كان من رواده مع فرقة "إي ستريت" التي يغني فيها منذ عام 1972.