شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة مع بعضينا.. خالد سليم فى صورة مع أشرار "جمال الحريم" فراس وغفران وحازم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم الصراع الدائم والمستمر بينهم، ضمن أحداث مسلسل جمال الحريم، ظهر النجم خالد سليم، فى صورة تذكارية من كواليس التصوير وعلى هامش تصوير المسلسل، الذى يعرض حاليا على شبكة قنوات dmc، مع الفنان فراس سعيد والفنانة غفران محمد والفنان حازم سمير، الذين يمثلون محور الشر خلال أحداث المسلسل.

ونشرت غفران، الصورة التى جمعتها مع سليم وفراس وحازم، عبر حسابها على انستجرام، أتبعتها قائلة: "أسرة مع بعضينا".



خالد مع محور الشر بالمسلسل

وشهدت الحلقة 41 من أحداث مسلسل "جمال الحريم"، للنجمة نور اللبنانية وخالد سليم، الذى يعرض حاليا على قنوات DMC يومياً، أحداثا جديدة حيث مطاردة الجن لبطلة العمل من داخل زنزانتها فى السجن ومحاولة خالد سليم "يوسف" وإيهاب فهمى بحرقه، بقراءة القرآن عليه، كما تحاول فدوى زوجة المصيرى "فراس سعيد"، أن تحرق كتب السحر والدجل الموجودة فى الغرفة السرية للمصيرى لكى تتخلص من الأعمال التى يقوم بها زوجها.





ويشارك فى بطولة "جمال الحريم"، عدد كبير من الفنانين منهم النجمة اللبنانية نور والنجم خالد سليم ودينا فؤاد والفنان القدير صلاح عبد الله، والفنان أشرف مصيلحى، حازم سمير، إيهاب فهمى، أمير شاهين، من إخراج منال الصيفى، وتأليف سوسن عامر، إنتاج شركة سينرجى، ويحقق مسلسل "جمال الحريم" نسب مشاهدة عالية على قناة. DMC