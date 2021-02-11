شكرا لقرائتكم خبر عن جاكى شان يحتفل برأس السنة الصينية: أتمنى للجميع عام سعيد آمن وصحى .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم الصينى جاكى شان على الاحتفال بمناسبة رأس السنة الصينية، من خلال حسابه على موقع انستجرام، والتي يتزامن بدايتها مع اليوم، حيث نشر فيديو له وجه خلاله رسالة هنأ بها كافة الصينين حول العالم بتلك المناسبة، وقال فيه : " عام صيني جديد سعيد، أتمنى للجميع 2021 آمنة وسعيدة وصحية".



جاكى شان

جدير بالذكر أن آخر أعمال النجم جاكى شان هو بطولته لفيلم Vanguard حيث حقق إيرادات كبيرة رغم تفشى فيروس كورونا أثناء عرضه العام الماضى في دور العرض الصينية، خلال فترة العيد الوطنى وعطلة منتصف الخريف.

كما نجى النجم العالمى جاكى شان من الغرق خلال تصوير آخر أفلامه "فانجارد"، وذلك بعد انقلابه من جيت سكى، أثناء تصوير أحد المشاهد فى البحر، حيث انقلب القارب الذى كان يقل جاكى شان هو وممثلة أخرى فى الماء، وتمت محاصرتهما بين القارب وصخرة.

وصرح جاكي شان بعد نجاته آنذاك : "إنها لقطة فيلم عادية، لكنني كدت أن أغرق أثناء تصويرها. انقلب القارب وكنت عالقا تحت الماء"، وظل تحت الماء لمدة أكثر من 40 ثانية حتى تمكن من الخروج بسلام، قائلا :"لا أتذكر تماما ما حدث بالضبط. كان الأمر كما لو أن هناك قوة إلهية تساعدني. دفعت القارب بعيدا، و"بوم"، أخذني التيار المائي للخارج"، وفقا لمجلة "فاريتي