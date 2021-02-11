شكرا لقرائتكم خبر عن "اعشقكم يا فتيات".. زينة تحتفل بعيد ميلادها مع صديقاتها المقربات .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الفنانة زينة رضا بعيد ميلادها، وسط مجموعة من صديقاتها المقربات وشقيقاتها، وشاركت جمهورها ومتابعيها مجموعة صور للحفل، عبر حسابها على موقع انستجرام، حيث علقت عليها وكتبت رسالة لهن : "اعشقكم يا فتيات"، وما أن نشرت الصور حتى انهالت عليها التعليقات من جانب متابعيها ممن حرصوا على تهنئتها بمناسبة عيد ميلادها.



زينة وأصدقاءها



زينة رضا

من ناحية أخرى كشفت الفنانة زينة، قبل أيام إنها بعد تخرجها من الثانوية العامة التحقت بكلية التجارة بناء على رغبة والدتها، رغم أن مجموعها كان 86.5 % أدبى، مضيفة: "مكنتش بنجح وباخد السنة فى سنتين".



زينة مع صديقاتها

وأوضحت خلال مداخلة هاتفة ببرنامج "حضرة المواطن"، على فضائية "الحدث اليوم"، مع الإعلامى سيد على، أن شقيقتها نسرين متزوجة ولديها 4 بنات، وخريجة آداب اجتماع ثم إنجليزى ثم فرنساوى ووهبت عمرها للتعليم، اقترحت عليها منذ 4 سنوات الالتحاق بكلية الحقوق"، مشيرة إلى أنها أقنعتها بعد مشاهدة سيدة لا تمتلك أموال لجلب محامى يدافع عنها، مضيفة: "أختى قالت لى ساعدى الناس لوجه الله ومن غير ما تكسبى فلوس.. ولم يكن لدى وقت نهائى لأن مسؤولية التعليم كبيرة والكلية صعبة".



زينة فى عيد ميلادها

وتابعت: "كنت بنجح وبجيب تقدير، الحمد لله خلصت ومبسوطة أوى، وعاوزة أشكر أختى لأنى من غيرها مكنتش أعمل أى حاجة".

وكانت الفنانة زينة طالبت متابعيها على موقع "إنستجرام" المباركة لها بعدما نجحت فى امتحانات كلية الحقوق، حيث حرصت على توجيه الشكر لشقيقتها بعدما وقفت بجانبها طيلة الفترة الماضية، وكتبت: "أولا تقولوا مبروك لأني نجحت الحمد لله فى كلية الحقوق".



زينة مع اصدقاءها