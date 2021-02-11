شكرا لقرائتكم خبر عن رغم انتقادها بسبب أسلوب حياتها الفخم .. كيلى جينر "مستمرة" فى الاستعراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرضت النجمة العالمية كيلى جينر لمجموعة من الانتقادات خلال العام الماضى وذلك بسبب التباهي بثروتها خلال فترة صعبة بالنسبة للكثيرين حول العالم، و رغم ذلك لا تزال النجمة غير منزعجة من هذه الانتقادات وتسعى لتوثيق المزيد من اللحظات الخاصة بأسلوب حياتها الفخم على صفحاتها الشخصية بوسائل التواصل الاجتماعي.

كشفت كيلى جينر البالغة من العمر ( 23 عاما ) عن عدة صور لتظهر مدى استمتاعها بوقتها ، ظهرت النجمة الشهيرة مرتديه فستان قصير من الساتان باحدى درجات اللون الأخضر، بينما ظهرت مرتديه حذاء بلون " neon green " وحقيبة يد بنفس اللون وحملت الحقيبة توقيع دار" chanel"، ولكي تكمل إطلالتها الساحرة اختارت النجمة الشهيرة أن ترتدي نظارة شمس باللون الأبيض .

كيلى جينرالتى تعد واحدة من أهم أقطاب الماكياج فى العالم اختارت فستانها القصيرمن مجموعة تصميمات دار أزياء " The Attico " ووصل سعره إلى 695 جنيه استرلينى .