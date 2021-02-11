نوال الزغبي تهنئ إليسا على مشروعها الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

وجهت الفنانة نوال الزغبي، التهنئة لصديقتها الفنانة إليسا، على مشروعها الجديد الذي تخوضه بالتعاون مع إحدى المنصات لسرد تجاربها بالحياة طوال حياتها المهنية.

وكتبت "نوال" عبر حسابها على تويتر: "ألف مبروك أنت بتعرفي أدّيش بحب صوتك لما تغني، وبحبك لما بتحكي كمان"، لترد عليها إليسا، قائلة: "وأنا كمان بموت فيكي".

يذكر أن نوال الزغبي طرحت مؤخرًا أغنية "عقلي وقف" من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم، توزيع وسام عبدالمنعم، في أول تعاون لهم مع الفنانة نوال الزغبي، وتولى إخراج الكليب فادي حداد.