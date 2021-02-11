هنادي مهنى توجه رسالة حب لزوجها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

وجهت الفنانة هنادي مهنى، رسالة حب لزوجها الفنان أحمد خالد صالح في أحدث ظهور لهما عبر وسائل التواصل الإجتماعي.

ونشرت "هنادي" الصورة عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كلمة للأبد ليست كافية لحبي لك".

وتشارك هنادي مهنى كضيفة شرف بمسلسل"في بيتنا روبوت" الذي يُعرض على قناة cbc، وهو بطولة: شيماء سيف، عمرو وهبة، ليلى زاهر، هشام جمال، دلال عبد العزيز، دنيا سامي، أوتاكا، مي دياب، نيللي محمود، وعدد من ضيوف الشرف وعلى رأسهم، أحمد زاهر، هشام ماجد، ناهد السباعي، أوس أوس، شيرين، عارفة عبد الرسول، حنان سليمان، سامي مغاوري من تأليف أحمد محيي وأحمد المحمدي وإخراج وليد الحلفاوي.