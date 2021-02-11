بعد نشره صورتهما.. زوج حلا شيحة يتعرّض للسخرية وأسئلة محرجة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: احتفل المنتج المصري والداعية الإسلامي معز مسعود بزواجه من الفنانة حلا شيحة مع متابعي حسابه الخاص في “تويتر”. ولهذه الغاية نشر صورة جمعتهما وأرفقها بالآية القرآنية الكريمة: “وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَٰجِنَا وَذُرِّيَّٰتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍۢ وَٱجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا”.

وتلقى إثر هذا الكثير من التعليقات حيث هنّأه عدد كبير من المتابعين متمنين له ولعروسه حياة سعيدة. وفي المقابل، سخر منه آخرون إذ ذكّروه بأن هذا الزواج هو الرابع له، ورأوا أن عليه إعادة حساباته لكي يعرف سبب انفصاله السريع عن زوجاته، كما طرحوا عليه أسئلة محرجة عن موعد الطلاق المقبل… ومما جاء في التعليقات: “ربنا يباركلك يا معز دي التالتة في فترة بسيطة جداً. مش شايف إنك محتاج تعيد حساباتك في التعامل مع زوجاتك بطريقه تخليهم يعمروا معاك؟” و”بالتوفيق هتطلق إمتى بقا؟ والمرة الجاية من الوسط الفني ولا هتغير؟” و”بس ابقى قولنا حتزهق وتطلق إمتى ولما الناس تتكلم وتقول حتطلقوا ما تبقاش تقول اشاعات زي ما عملت مع شيري عادل”.

ويُشار إلى أن مسعود تزوج قبل هذا 3 مرات، أولاها في العام 2003 من فتاة جامعية تدعى سارة، والثانية في عام 2017 من المرشدة السياحية بسنت نور الدين، والثالثة من الفنانة شيري عادل في العام 2018.