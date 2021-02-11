أسيل عمران: أختي لجين تعاني مني لهذا السبب!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: أكدت النجمة السعودية أسيل عمران أن العائلة أهم من العمل بالنسبة لها، وأن عائلتها تأتي في المقدمة دائماً وفي كثير من الأوقات تلغي مواعيد عملها لتقضي وقتاً مع والدها ووالدتها، مشيرةً إلى أن العمل مهم جداً أيضاً لأن سعادتها تكمن في النجاح.

وقالت أسيل في تصريحات صحفية إنها تحب الأكل العربي بشكل عام والأكل الهندي أيضاً كونه يشبه الأكل الخليجي، مؤكدةً أنها لا تفضل الأكل الأميركي والأوروبي.

وحول أفضل صفة تفضلها في نفسها، أشارت أسيل إلى أنها مرنة وبسيطة في الحياة، مؤكدةً أن أسوأ صفة فيها هي مزاجيتها، وقالت: “لست مثل كل البنات، أصبح مزاجية في كثير الأوقات وأفضل الجلوس في البيت والانزواد”، مضيفة: “شقيقتي لجين تعاني مني بسبب هذا الموضوع”.