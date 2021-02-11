“خمسة ونص” أول مسلسل لبناني تحقق أغنيته 100 مليون مشاهدة.. وشيرين تعلق

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: يبدو أن تمرد النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب، على لهجتها الأصلية، جاء في صالحها، حيث استطاعت أغنيتها “يا بتفكر يا بتحس”، التي أدت فيها الغناء باللهجة اللبنانية لأول مرة، أن تلقى تجاوباً مع الجمهور، بوصول نسبة مشاهدات الأغنية عبر موقع يوتيوب إلى 100 مليون مشاهدة. وأصبح مسلسل “خمسة ونص”، بنسبة المشاهدة هذه، أول مسلسل لبناني يحقق تتره الغنائي 100 مليون مشاهدة، وذلك منذ طرحه في 27 أبريل من عام 2019.

الأغنية التي ارتدت فيها شيرين عبد الوهاب، ثوب الإجادة كانت بمثابة المفاجأة لجمهورها في مصر والعالم العربي، إذ كانت الأغنية “تتر” المسلسل اللبناني”خمسة ونص”، الذي نافس في الماراثون الرمضاني 2019.

ويحمل كليب الأغنية قصة درامية تكشف صراع قُصي خولي، ومعتصم النّهار، على فتاة، ثم هروبها من حفل الزفاف، وهو ما عبرت عنه كلمات الأغنية التي حملت توقيع علي المولى، وألحان صلاح الكردي، وتوزيع جيمي حداد.

ولم تفوت شيرين عبدالوهاب هذه الفرصة لتعبر عن سعادتها بهذا النجاح الذي لولا جمهورها ما تحقق، حيث دوّنت عبر حسابها في موقع (تويتر) تغريدة قالت فيها: “إلى جمهوري الحبيب 100 مليون شكراً”.

الجميل في هذا الحدث أن جمهور النجمة اللبنانية نادين نجيم تفاعلوا بدورهم على التغريدة، وعبروا عن سعادتهم بأن أول تعاون بينها وبين شيرين خلق ذلك النجاح، فضلاً عن أنه أعطى مسلسل “خمسة ونص” نجاحاً آخر مسجلاً أنه أول مسلسل لبناني يحصل على هذه النسبة من المشاهدة.

ودارت أحداث المسلسل في إطار دراما رومانسية تشويقية، وهو من بطولة نادين نسيب نجيم، قصي خولي، معتصم النهار، رفيق علي أحمد، وغيرهم، ومن تأليف إيمان سعيد وفرح شيا، وإخراج فيليب أسمر.