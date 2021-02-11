شكرا لقرائتكم خبر عن كلام فى سر النجوم .. رئيس عصابة سبب اشتغال أمينة رزق بالتمثيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى حياة النجوم الكثيرمن الأسرارالتى لايستطيعون البوح بها فى وقتها ولكنهم قد يعترفون بها بعد مرور زمن ووقت طويل عليه وتصبح من الماضى الذى صنع حياتهم وشخصيتهم وذكرياتهم وتاريخهم.

وكان لنجوم الزمن الجميل العديد من هذه الأسرار التى باحوا بها بعد حدوثها بفترة، وهو ما سجلته مجلة الكواكب مع عدد من نجوم الزمن الجميل فى عدد نادر صدر عام 1961 ، ونشر تحت عنوان :"أسراروراء قضبان الصمت"

وفى هذا العدد تحدثت الفنانة الكبيرة أمينة رزق عن سر من أسرار بدايتها الفنية قائلة :" حين مات أبى كانت فى مدينة طنطا عصابة خطيرة يتحرى أفرادها عن أموال المتوفين، ويسعون للاستيلاء عليها بطرق شيطانية"

وتابعت الفنانة الكبيرة :"بعد وفاة والدى فوجئت أمى بقدوم رئيس العصابة فى ملابس شيخ يقدم لها العزاء وأبدى رغبته فى التطوع لتحصيل ما لأبى من أموال عند الناس، وهو ينظر لى مؤكداً أنه سيفعل ذلك إكراماً ليتمى وطفولتى، واتفق مع أمى على أن يسافر إلى البلاد التى بها ناس عليهم ديون لأبى "

وأوضحت :" كانت النية مبيتة على أن يذهب مع أمى لتحصيل ما يمكن تحصيله من الديون، ثم يتخلص منها أثناء العودة بالقتل، ولكن حدث خلاف بين الرجل وزوجته أثناء اتفاقهما معًا على تنفيذ الخطة ، فثارت زوجته وهددته ووصل الموضوع وتفاصيل المؤامرة إلى أمى فعدلت عن السفر، ورفضت أن يدخل الشيخ بيتنا مرة أخرى"

وعن رد فعل المجرم البلطجى قالت أمينة رزق :" اعتبر الرجل ما حدث إهانة لكرامته فراح يطاردنا بتهديداته وعصابته حتى قررنا الهرب من طنطا إلى القاهرة"

وأضافت الفنانة الكبيرة :" فى حى روض الفرج استأجرنا مسكنا ً والتحقت بمدرسة ابتدائية وشاء الحظ أن يكون جارنا هو المرحوم الممثل أحمد عسكر الذى قدمنى أنا وخالتى أمينة محمد للأستاذ يوسف وهبى، وهكذا انضممت لفرقة رمسيس وبدأت مشوارى الفنى"