شكرا لقرائتكم خبر عن ألبوم سيلينا جوميز الإسبانى تم تسجيله عن طريق " ZOOM " بسبب جائحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاجأت سيلينا جوميز البالغة من العمر ( 28 عاما ) عشاقها ومحبيها بإعلانها أن ألبومها الغنائى الإسبانى الأول على الإطلاق و الذى يحمل اسم " Revelación " تم تسجيله عن طريق " ZOOM " وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا " COVID-19 "، وهو الخبرالذى تصدرعدد كبير من المواقع الفنية الشهيرة وأبرزها موقع " بيلبورد " .

وأشارت سيلينا جوميز أن فكرة القيام بتقديم ألبوم إسبانى كانت مجرد فكرة مرتدة ، ثم بدأت الخطوات الخاصة بالمشروع فى السير بسرعة وبشكل طبيعى . ويبدو أن لدى النجمة العالمية سيلينا جوميز الكثير من الأسرار حول هذا الألبوم الغنائى الإسبانى الذى ينتظره الملايين حول العالم .





يذكر أن سيلينا جوميز فاجأت العالم مؤخرا باستعراض خبراتها و تجاربها فى عالم الماكياج والعناية بالبشرة، فمن خلال مقطع فيديو كشفت سيلينا عن روتينها اليومى للعناية بالبشرة وطريقة وضعها للماكياج وذلك من خط منتجاتها التجميلية الخاصة " Rare Beauty "، وما لفت الأنظارأن سيلينا جوميز لم تكن خائفة من التحدث عن مشاكل بشرتها لأنها ذكرت أنها أيضا تعانى من البثور المزعجة فى بعض الأيام



