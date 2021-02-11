فن ومشاهير

ألبوم سيلينا جوميز الإسبانى تم تسجيله عن طريق " ZOOM " بسبب جائحة كورونا

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القاهرة - سامية سيد - فاجأت سيلينا جوميز البالغة من العمر ( 28 عاما ) عشاقها ومحبيها بإعلانها أن ألبومها الغنائى الإسبانى الأول على الإطلاق و الذى يحمل اسم " Revelación " تم تسجيله عن طريق " ZOOM " وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا " COVID-19 "، وهو الخبرالذى تصدرعدد كبير من المواقع الفنية الشهيرة وأبرزها موقع " بيلبورد " .

وأشارت سيلينا جوميز أن فكرة القيام بتقديم ألبوم إسبانى كانت مجرد فكرة مرتدة ، ثم بدأت الخطوات الخاصة بالمشروع فى السير بسرعة وبشكل طبيعى . ويبدو أن لدى النجمة العالمية سيلينا جوميز الكثير من الأسرار حول هذا الألبوم الغنائى الإسبانى الذى ينتظره الملايين حول العالم .

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يذكر أن سيلينا جوميز فاجأت العالم مؤخرا باستعراض خبراتها و تجاربها فى عالم الماكياج والعناية بالبشرة، فمن خلال مقطع فيديو كشفت سيلينا عن روتينها اليومى للعناية بالبشرة وطريقة وضعها للماكياج وذلك من خط منتجاتها التجميلية الخاصة " Rare Beauty "، وما لفت الأنظارأن سيلينا جوميز لم تكن خائفة من التحدث عن مشاكل بشرتها لأنها ذكرت أنها أيضا تعانى من البثور المزعجة فى بعض الأيام 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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