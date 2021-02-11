الحلفاوي يعلق على شائعة اعتزال يحيى الفخراني التمثيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

علق الفنان نبيل الحلفاوي، على شائعة اعتزال الفنان يحيى الفخراني للتمثيل.

وأعاد "الحلفاوي" نشر التغريدة المزيفة لحساب يحمل اسم الفخراني، وكتب عبر حسابه على تويتر: "‏طبعًا حساب مزور كالعادة.. يحيى ما لوش أكاونت أصلا على تويتر".

وكانت الكاتبة لميس جابر زوجة الفنان يحيى الفخراني قد صرحت لمصراوي، أن الأمر مجرد شائعة روجها "حساب" مزيف على تويتر.

يذكر أن يحيى الفخراني يشارك في دراما رمضان المقبل بمسلسل "نجيب زاهي زركش" إنتاج شركة سينرجي، تأليف عبد الرحيم كمال إخراج الأستاذ شادي الفخراني.