شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالا بعيد ميلادها الـ 52 .. تعرف على ثروة جميلة هوليوود جنيفر أنيستون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل اليوم الخميس النجمة العالمية جنيفر أنيستون بعيد ميلادها الـ 52 ، حيث عرفت أنيستون أنها واحدة من جميلات عالم هوليوود التى استطاعت أن تفرض موهبتها على الساحة منذ ظهورها الأول و حتي الآن .

يتساءل المعجبين عادة عن ثروة نجومهم المفضلين، و قد أشارت التقاريرأن جنيفر أنيستون التي تتمتع بشعبية جارفة حول العالم ولا تزال الأكثر شهرة لدورها في المسرحية الهزلية " Friends " لديها ثروة ضخمة، وصلت الي 300 مليون دولار .

يذكر أن جنيفر أنيستون ولدت في كاليفورنيا ونشأت في مدينة نيويورك ، ثم انتقلت إلى لوس أنجلوس عام 1989 وعملت في مجموعة متنوعة من الوظائف بدوام جزئي قبل أن تحصل على أول أدوار تلفزيونية لها.

وقد بدأت مسيرتها الفنية عام 1987 ثم قدمت سلسلة طويلة من الاعمال الفنية الناجحة ، و من أبرز الاعمال التى قدمتها و حققت نجاح كبير " The Object of My Affection " و " Office Space " و " Rock Star " و " Along Came Polly " و " The Switch " وغيرهم .