شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبدالله يوقع لـ"آل هارون" وينضم رسميًا لاستكمال عائلة الفيلم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل المنتج حسني محمود، وشركته مومنت برودكشن، في ضم النجوم والفنانين لأسرة فيلمه الجديد "آل هارون"، حيث انضم الفنان أحمد عبدالله رسميًا إلى أسرة الفيلم.

وأكد مصدر أن الفنان أحمد عبدالله أنهى التعاقدات الرسمية مع المنتج حسني محمود، وفي مرحلة التحضير والإعداد لبدء التصوير خلال الأيام القليلة المقبلة.

وفيلم "آل هارون" بطولة نخبة من الفنانين، بينهم أحمد وفيق، ومنذر ريحانة، وعبير صبري، وإيهاب فهمي، وأحمد عبد الله، ومحمد عز، وهاجر الشارنوبي، ومني فاروق، وغيرهم، ومن إنتاج شركة مومنت برودكشن، ويدير الإنتاج كل من: محمود شاذلي، وإدوارد نبيل، وباهر الشافعي، بإشراف عام على الإنتاج محمد كمال مدير شركة مومنت برودكشن.