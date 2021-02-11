صور.. نسرين طافش تخطف الأنظار في أحدث ظهور

محمد اسماعيل - القاهرة - خضعت الفنانة السورية نسرين طافش لجلسة تصوير جديدة، كشفت عنها عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

وخطفت نسرين الأنظار لها بإطلالتها الرياضية، ونالت الصور إعجاب متابعيها.

وعلقت "نسرين" على الصور: "اجعل من كل يوم .. يوم مميز و لو بطرق بسيطة.. فالعبرة ليست في ما يحدث من فوضى في الخارج.. العبرة بما في داخلك و بما تقرر أن ترسله انت للعالم من ترددات، أنت أقوى مما تظن".

من ناحية أخرى، شاركت نسرين طافش مؤخرًا في مسلسل "الوجه الآخر" مع الفنان ماجد المصري والفنانة ندا موسى.