محمد الفلاح - المدرب الأكثر كسلا في العالم مسؤول عن تدريب ثور

الخميس 11 فبراير 2021

الحفاظ على بنيتك الجسدية في أفضل حال ليس بالمهمة السهلة، خاصةً إذ كنت تقوم بشخصية أحد أبطال مارفل الخارقين.



ويتطلب الحفاظ على هذا القوام الممشوق ساعات وساعات من التدريب المتواصل في الجيم، مع تناول الطعام الصحي المتوازن، ولتحقيق ذلك يشترط تواجد المدرب الممتاز.

ووفقًا لموقع "دمراج" الأمريكي، كشف الممثل الأسترالي كريس هيمسوورث، أنه قضى العام الماضي برفقه مدربه الشخصي لوك زوكشي، الذي كان يمرنه بقوة استعدادًا لدور البطل الخارق "ثور".

وفي حين قضى أغلبنا العام الماضي متقاعسين في المنزل، كان كريس هيمسوورث يناضل للحفاظ على حميته الغذائية، وفي الوقت نفسه الالتزام بإجراءات الحظر المنزلي، على أمل استكمال تصوير فيلم Thor: Love and Thunder العام المقبل.

ونشر "هيمسوورث" مؤخرًا عبر حسابه الشخصي على أنستقرام صورة تجمعه بمدربه الشخصي وعلق قائلا: "تحية إلى أكسل مدرب في العالم".

وفي الصورة يظهر الممثل يقوم بتمارين سحب ودفع لمدربه الشخصي، بدلًا من الأوزان العادية.

ويستخدم المدرب هذا التكنيك لتحفيز الممثل، خاصةً أن وزن الأول 74 كيلوجرام من العضلات الصافية، وهو ما يجعله أثقل من أوزان الجيم العادية.