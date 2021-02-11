شكرا لقرائتكم خبر عن هانى عادل يشارك فى بطولة "عاوز أطلق" أمام هند صبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان هانى عادل فى بطولة مسلسل "عايزة اتطلق" للنجمة هند صبرى والذى تدخل به عالم المنصات الإلكترونية حيث سيتم عرضه على إحدى المنصات العالمية، ومن المقرر أن يقدم هانى عادل أحد أدوار البطولة أمام هند صبرى، خاصة أن العمل يعتمد على وجود أكثر من بطل خلال الحلقات.

وبدأت هند صبرى تصوير مشاهدها الأولى من مسلسلها الأيام الماضية، بعد أن بحثت عن العريس فى مسلسلها الشهير "عايزة أتجوز"، للمخرج هادى الباجورى، كما تم الاستقرار على النجمة سوسن بدر لتشاركها فى بطولة العمل، لخوض تجربة جديدة للدفاع عن المرأة العربية.