شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل طرح Marry Me لجينيفر لوبيز لـ 2022 وسط استمرار الجائحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة Universal Pictures عن تأجيل فيلم Marry Me للنجمة العالمي جينيفرلوبيز من 14 مايو 2021 إلى 11 فبراير 2022، بسبب استمرار إغلاق السينمات وسط الجائحة .

‎وتدور أحداث الفيلم حول نجمة بوب يتخلى عنها خطيبها مغنى الروك قبل لحظات من حفل زفافهما المقام وسط مدينة نيويورك بعدما علمت بخيانته، ما يدفعها لعرض الزواج على رجل تختاره عشوائيًا من بين الحشود، والذى يحمل لافتة بعنوان ‪Marry Me‬، أما قصة الفيلم فهى تستند لرواية مصورة لبوبى كروسبى.

يشارك جنيفر لوبيز وأوين ويلسون في بطولة فيلم "‪Marry Me‬" عدد كبير من النجوم، ومن أبرزهم سارا سيلفرمان ومالوما وجون برادلي وغيرهم.

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