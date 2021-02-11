شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين بصحبة شقيقتها فى زيارة عائلية إلى منزل محمد منير.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة إلهام شاهين عن زيارتها إلى الكينج محمد منير برفقة شقيقتها وأولاد شقيقتها، متمنية له بدوام الصحة وتقديم فنه الراقى إلى الوطن العربى.



إلهام شاهين

ونشرت إلهام شاهين، عبر حسابها بموقع إنستجرام، صورا من الزيارة، وعلقت: "أنا وأختى وأولادها مع الكينج محمد منير.. حبيب كل العائلة.. أخى وصديق العمر.. ربنا يعطيه الصحة ونستمتع بفنه الراقى الجميل الذى أسعد الوطن العربى كله".





وكانت النجمة إلهام شاهين استلمت جائزة أفضل ممثلة سينما في الوطن العربي لعام 2020 عن فيلمها الأخير "حظر تجول"، ونشرت إلهام شاهين على صفحتها الشخصية على موقع "فيس بوك"، صور لحظة تسلمها الجائزة هي ومخرج الفيلم أمير رمسيس، وعلقت قائلة: "النهاردة وصلوا لى الجايزة كأحسن ممثلة سينما فى الوطن العربى لعام 2020 عن فيلمى حظر تجول.. وأيضا مخرج الفيلم أمير رمسيس هو أحسن مخرج سينمائى".

والجائزة التى تسلمتها الفنانة إلهام شاهين، هى جائزة النقاد والصحافة العربية 2020 بتصويت 100 صحفي وناقد من مصر والوطن العربي كأفضل ممثلة سينمائية، حيث تم تنظيم الجائزة لأول مرة العام قبل الماضى، وفازت بها إلهام شاهين في نسختها الثانية لعام 2020.