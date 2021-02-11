شكرا لقرائتكم خبر عن لؤلؤ الحلقه 34 .. مى عمر لـ إدوارد بعد اكتشافها محاولته لقتلها: حتى أنت يا مجدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة مى عمر متابعيها وجمهورها بصورة تجمعهما مع الفنان إدوارد، من وراء كواليس مسلسل "لؤلؤ" الذى يشاركان فيه ويعرض حالياً، ووجهت له تساؤلاً قائلة: "حتى أنت يا مجدى"، بعد أن كشفت أنه من حاول قتلها في حبكة المسلسل.

وشهدت الحلقة الـ 34 من مسلسل "لؤلؤ"، الكشف عن الشخص الذى حاول قتل لؤلؤ – مى عمر – حيث عادت الأحداث إلى الحلقة الأولى، والتي عادت فيها لؤلؤ إلى منزلها بعد إحيائها حفلا غنائيا ناجحا غنت فيه أغنية "أنا أقوى من الحياة" لتعود بقوة بعد الظروف التى مرت بها فى الفترة الماضية.

وبعد عودة لؤلؤ إلى المنزل وصعدت إلى غرفتها سمع حراس الأمن صريخها، وبعدما صعدوا إلى الغرفة وجدوها مطعونة بسلاح أبيض وغارقة في دمائها وتم نقلها إلى المستشفى، ليسرع إلى المكان كلاً من مجدى – إدوارد، وطارق – أحمد زاهر، وإكرام – سلوى عثمان، ومروى – هدير عبد الناصر، وبودا – محمد الشرنوبى، ونهال – نجلاء بدر، وداليا – هيدى كرم، وسيد – حمدى هيكل.

مى عمر وإدوارد تستعرض الأحداث دوافع كل شخص لقتل لؤلؤ سواء طارق أو داليا أو سيد أو نهال أو بودا، وتنتقل النيابة إلى الفيلا لمعاينة المكان، كما يتم التحقيق مع كل المتواجدين في المستشفى، ويتم اخلاء سبيلهم وسط شكوك حولهم جميعا، إلا أن لؤلؤ استفاقت واسترجعت لحظات تواجدها في المنزل ودخول مجدى عليها وطعنها بالسلاح الأبيض.