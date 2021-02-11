شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنان عباس منصور والجنازة صباح اليوم بساحة مسجد رابعة العدوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى منذ قليل الفنان عباس منصور، ونعت نقابة المهن التمثيلية الفنان، ومن المقرر إقامة صلاه الجنازة اليوم الخميس الساعة 8.30 صباحا بساحة مسجد رابعة العدوية مدينة نصر.

من ناحية أخرى، كانت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكى أصدرت بيانًا تخص فيه شركات الإنتاج بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة فى ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والعالم بسبب انتشار فيروس كورونا.

وجاء نص البيان كالتالى: "انطلاقًا من دور نقابة المهن التمثيلية كواحدة من أعرق نقابات جمهورية مصر العربية فإننا إذا نهيب بشركات الإنتاج الموقرة اتخاذ كل التدابير الاحترازية والوقائية المشددة، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والعالم أجمع من اشتداد ضراوة جائحة فيروس كورونا، والتى تفرض علينا جميعًا ضرورة التكاتف والتكافل لعبور هذه المرحلة الصعبة على كل الأصعدة، حفظكم الله وحفظ مصرنا الحبيبة وشعبها بكل الخير".