شكرا لقرائتكم خبر عن الراقصة دينا تعلن إصابتها بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الفنانة والراقصة دينا لـ"الخليج 365" إصابتها بفيروس كورونا، بعدما خضعت لمسحة وتبينت إيجابيتها، مشيرة إلى أنها فوجئت بارتفاع فى درجة حرارتها وتكسير في الجسم وإرهاق، مما دفعها لعمل تحاليل لتتأكيد من إصابتها، لتثبت التحاليل إصابتها بفيروس كورونا.

من ناحية أخرى، تشارك دينا فى بطولة حلقات مسلسل "سكن البنات" من بطولة وفاء عامر والمعروض حالياً على احدى القنوات الفضائية، وتجسد دينا ضمن أحداث العمل دور سيدة أعمال تمتلك شركة كبرى.

مسلسل "سكن البنات"، كان يحمل اسما مبدئيا بعنوان "هى" حتى تم الاستقرار على الاسم الجديد، ويجمع الشقيقتين وفاء وآيتن عامر، بالإضافة إلى دينا ومنة فضالي، أحمد جمال سعيد، إخراج محمد النقلي، تأليف أحمد صبحى ومرشح للعرض نهاية العام الجارى، ويشارك في بطولته كل من حجاج عبد العظيم، وألفت عمر، وحسنى شتا، هاجر الشرنوبى، ومحسن صبرى.

المسلسل تدور أحداثه فى إطار اجتماعي ويناقش قضايا تخص الفتيات المغتربات، من خلال حكايات لمجموعة من الطالبات المغتربات اللائى يسكن فى إحدى الفيلات وتمتلكتها وفاء عامر حيث تكشف الأحداث حكاية كل فتاة من المغتربات.