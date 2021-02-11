هذا ما قالته سيرين عبدالنور مع نهاية الموسم الأول لـ"The Masked Singer-إنت مين؟"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرصت الفنانة سيرين عبد النور على توجيه رسالة لمحققي برنامج "The Masked Singer- إنت مين؟" مع نهاية الموسم الأول الذي اختتم مساء الأربعاء.

ونشرت "سيرين" صور من كواليس الحلقة الأخيرة بالموسم الأول عبر حسابها على تويتر، وعلقت: "أثناء تصوير (أنت مين) .. كنت عم أرقص وأفرح وأضحك من قلبي، يمكن لأن كنت بحاجة من كتر ما الوضع صار صعب علينا جميعًا".

وأضافت: "كتير رح أشتاق لزملائي قصي، حسن، مهند، وأنابيلا، ولكل فريق العمل.. شكراً للفنانين اللي عملوا جو بياخد العقل والشكر الأكبر للجمهور العربي المحب".

واستطاع المحققون اكتشاف شخصية "شيتا" وهي الفنانة الجزائرية أمل بوشوشة.

وفاز الفنان إيهاب توفيق بشخصية "الكوبرا" بالموسم الأول من برنامج The Masked Singer، بعدما استطاع أن يحير المحققيين والجمهور طوال 10 حلقات الماضية.

وكانت "مجموعة MBC" أعلنت تفاصيل البرنامج قبل انطلاق حلقاته يوم 9 ديسمبر، بأن 12 نجماً من مختلف أنحاء العالم العربي، يأتون من مجالات عدة، يقفون على المسرح متنكرين بأزياء معينة لتقديم استعراضات غنائية، وعلى المحققين الأربعة الذين يراقبون ويستمعون معرفة هوية النجوم، وذلك من خلال دلائل ومعلومات وحركات وتفاصيل وتقارير مرتبطة بشخصية كل نجم، ويشارك الجمهور من المنزل فريق المحققين في كشف المستور ومعرفة هوية النجوم.

ويتولى أربعة فنانين من العالم العربي مهمة المحققين وهم: سيرين عبدالنور، مهند الحمدي، حسن الرداد، وقصي خولي، وسيتعاونون مع الجمهور في الأستوديو عبر التصويت لاستبعاد مشترك واحد وكشف هويته مع نهاية كل حلقة من حلقات البرنامج الذي تقدّمه أنابيلا هلال.