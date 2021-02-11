وفاة الفنان عباس منصور وتشييع جثمانه من مدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلن الفنان عزوز عادل، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، مساء الأربعاء، وفاة الفنان عباس منصور، مؤكدا تشييع جثمانه، الخميس، من مسجد رابعة العدوية بمدينة نصر.

وكتب "عزوز" عبر حسابه على فيسبوك: "البقاء لله.. تنعي نقابة المهن التمثيلية،‬ وفاة الفنان القدير عباس منصور .. رحم الله الفقيد وألهم أهله وجمهوره الصبر والسلوان".

وأضاف: "صلاة الجنازة غدًا الخميس 8.30 صباحًا ساحة مسجد رابعة العدوية، مدينة نصر".

يذكر أن آخر أعمال الفنان عباس منصور مسلسلات: "الحالة ج" عام 2017 ، ومن أشهر أعماله "السيدة الأولي"، و"الإمام الغزالي"، و"الصفعة".