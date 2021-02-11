وفاة خال الملحن عزيز الشافعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلن الملحن عزيز الشافعي، مساء الأربعاء، وفاة خاله "خالد" عبر حسابه على فيسبوك.

وكتب "الشافعي" عبر حسابه الشخصي: "إنا لله وإنا إليه راجعون، خالي خالد أحمد محمد في ذمة الله والبقاء والدوام لله وحده".

يذكر أن عزيز الشافعي، أعلن تصالحه مع الفنان رامي صبري على خلفية أزمة أغنية"شكرا" التي طرحها الفنان عمرو دياب بألبومه الجديد، وكتب الشافعي عبر تويتر: "الحق أحق أن يتبع.. حصل خير يا رامي وأنت فنان حقيقي ومبادرة جميلة منك إنك توضح للناس الحقيقة، والإعتذار من شيم الكبار وأنت كبير، وإحنا في الأول وفي الأخر زملاء مهنة واحدة وبفخر جدًا بنجاحنا سوا والعلامات اللي عملناها وبتمنالك دايما النجاح والتوفيق وشكرًا على كلامك الجميل".

جاء ذلك عقب إعتذار"رامي" لـ"الشافعي" عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "إحقاقا للحق وكل واحد ياخد حقه، أغنية شكرا للفنان الكبير عمرو دياب.. أنا فعلا كنت شغال فيها لكن الأغنية مش ملكي قانوني".