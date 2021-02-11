سيلفي مي سليم وأناقة دُرة.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- ياسمين الشرقاوي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

مي عمر

شاركت الفنانة مي عمر جمهورها ومتابعيها صورة جديدة لها من كواليس مسسلسل "لؤلؤ"، ظهرت خلالها بإطلالة عفوية.

درة

نشرت الفنانة التونسية درة صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة أنيقة نالت إعجاب جمهورها.

وفاء قمر

نشرت الفنانة وفاء قمر صورة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام" ظهرت من خلالها بإطلالة ناعمة نالت إعجاب جمهورها.

رحمة حسن

الفنانة رحمة حسن شاركت جمهورها ومتابعيها صورة جديدة لها ظهرت خلالها بإطلالة أنيقة مرتديًا فستانًا باللون الأزرق.

حسن الرداد

نشر الفنان حسن الرداد صورة جديدة له عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، ظهر خلالها رفقة والدته الراحلة في إحدى الأماكن العامة.

مايا دياب

شاركت الفنانة اللبنانية مايا دياب، جمهورها ومتابعيها صورة جديدة لها ظهرت خلالها بإطلالة كاجوال.

أيتن عامر

نشرت الفنانة أيتن عامر صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة جذابة مرتدية فستان سواريه باللون الفضي.

عصام كاريكا

وشارك الفنان عصام كاريكا جمهوره ومتابعيه صورة له عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، ظهر خلالها وهو يتحدث في هاتفه.

مي سليم

نشرت الفنانة مي سليم صورة جديدة لها على طريقة السيلفي من خلال حسابها بموقع "إنستجرام".

جيهان خليل

وحرصت الفنانة جيهان خليل على مشاركة جمهورها صورة جديدة لها ظهرت خلالها بإطلالة جذابة على شاطئ البحر.