فن ومشاهير

أمير طعيمة يشيد بـ"يا مستعجل فراقي" لمحمد ثروت

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أشاد الشاعر الغنائي أمير طعيمة بأغنية "يا مستعجل فراقي" التي طرحها الفنان محمد ثروت، مساء الأربعاء، عبر قناته على يوتيوب.

وكتب "طعيمة" عبر حسابه على تويتر: "يا جمالكم كلكم وعودة تفرحنا كلنا لفنان كبير بحجم أستاذ محمد ثروت بأغنية روعة

برافو يا رحيم وبرافو يا تامر حسين".

ورد الملحن محمد رحيم على رسالة "طعيمة"، قائلاً: "ربنا يخليك ويبارك فيك يا مبدع يا أبو الذوق والأخلاق العالية طول عمرك".

أغنية "يا مستعجل فراقي" من كلمات تامر حسين، وألحان وتوزيع محمد رحيم، وإخراج أحمد ثروت.

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MO Nasa

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