تعرف على الفائز بالموسم الأول لبرنامج "The Masked Singer - أنت مين؟"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

فاز الفنان إيهاب توفيق، بجائزة الموسم الأول من برنامج The Masked Singer - أنت مين؟، بعدما استطاع أن يصير حيرة المحققيين والجمهور طوال الـ 10 حلقات الماضية.

وفشل المحققون الأربعة في اكتشاف شخصية "الكوبرا" وطرح كلا منهما أكثر من إسم، ولكن لم يصلوا لشخصيته الحقيقية.

وقرر "توفيق" في نهاية الحلقة، تسهيل المهمة على المحققين، ليعطي "وشاح" هدية للفنان حسن الرداد، استخدمه بفيلمه "زنقة ستات" عندما رقص على أغنية "داني".

وكانت "مجموعة MBC" أعلنت تفاصيل البرنامج قبل انطلاق حلقاته يوم 9 ديسمبر، بأن 12 نجماً من مختلف أنحاء العالم العربي، يأتون من مجالات عدة، يقفون على المسرح متنكرين بأزياء معينة لتقديم استعراضات غنائية، وعلى المحققين الأربعة الذين يراقبون ويستمعون معرفة هوية النجوم، وذلك من خلال دلائل ومعلومات وحركات وتفاصيل وتقارير مرتبطة بشخصية كل نجم، ويشارك الجمهور من المنزل فريق المحققين في كشف المستور ومعرفة هوية النجوم.

ويتولى أربعة فنانين من العالم العربي مهمة المحققين وهم: سيرين عبدالنور، مهند الحمدي، حسن الرداد، وقصي خولي، وسيتعاونون مع الجمهور في الأستوديو عبر التصويت لاستبعاد مشترك واحد وكشف هويته مع نهاية كل حلقة من حلقات البرنامج الذي تقدّمه أنابيلا هلال.