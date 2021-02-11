شكرا لقرائتكم خبر عن ريان رينولدز وماكلهيني يستحوذان بالكامل على نادى ريكسهام بـ 2.76 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بعض التقارير الأجنبية عن استحواذ النجم العالمي ريان رينولدز، والنجم العالمي روب ماكلهيني، على نادى ريكسهام بالكامل، بعد استثمار حوالي 2.76 مليون دولار، وامتلاك النادى بشكل كامل.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة الديلي ميل البريطانية، كشفت فيه سيطرت رينولدز وماكلهيني، على النادي الإنجليزي بالكمال، بعد إتمام شروط الصفقة التي عقدت في نوفمبر الماضي، وفي بيان صادر عن النادى أكد أن المالكين الجدد سيوفرون الأموال بالكامل بالإضافة إلى تحديد لاعبي الفريق الأول هي الخطوة الأولى لهم للمنافسة على البطولات.



ريان رينولدز وماكلهيني

ووفقاً لصحيفة فاريتي فإن النجم العالمي ريان رينولدز، امتلك نادي ريكسهام إيه إف سي، والذي يقع مقره في مدينة ويلز، ويلعب في الدوري الوطني للدرجة الخامسة، ويقترب من الصعود للدرجة الأعلى في الدوري مقابل أربعة نقاط في انتظار حصدها بالمباريات القادمة.