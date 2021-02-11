- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن ريان رينولدز وماكلهيني يستحوذان بالكامل على نادى ريكسهام بـ 2.76 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت بعض التقارير الأجنبية عن استحواذ النجم العالمي ريان رينولدز، والنجم العالمي روب ماكلهيني، على نادى ريكسهام بالكامل، بعد استثمار حوالي 2.76 مليون دولار، وامتلاك النادى بشكل كامل.
ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة الديلي ميل البريطانية، كشفت فيه سيطرت رينولدز وماكلهيني، على النادي الإنجليزي بالكمال، بعد إتمام شروط الصفقة التي عقدت في نوفمبر الماضي، وفي بيان صادر عن النادى أكد أن المالكين الجدد سيوفرون الأموال بالكامل بالإضافة إلى تحديد لاعبي الفريق الأول هي الخطوة الأولى لهم للمنافسة على البطولات.
ريان رينولدز وماكلهيني
ووفقاً لصحيفة فاريتي فإن النجم العالمي ريان رينولدز، امتلك نادي ريكسهام إيه إف سي، والذي يقع مقره في مدينة ويلز، ويلعب في الدوري الوطني للدرجة الخامسة، ويقترب من الصعود للدرجة الأعلى في الدوري مقابل أربعة نقاط في انتظار حصدها بالمباريات القادمة.
ويأمل رينولدز في التريوج بشكل كبير للنادي الجديد الذي امتكله، حيث سيحرص الفترة القادمة على الترويج له عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، وهو ما سينجح فيه بشكل كبير لامتلاكه عدد متابعين عبر تويتر، أكثر مما تتمتلكه الصفحة الرسمية لنادي ليفربول، بطل الدوري الإنجليزي في النسخة السابقة.
نادى ريكسهام
وكان الممثلان الذي يعدان من أكبر جمهور نادي ريكسهام فى نوفمبر الماضي أعلنا في بث على شبكة الإنترنت أنهما يعتزمان إنشاء فيلم وثائقي عن الفريق، شيء على غرار سلسلة HBO's NFL "Hard Knocks"، أو سلسلة Amazon الأخيرة حول عمالقة كرة القدم الإنجليزية توتنهام هوتسبير ومانشستر سيتي.