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محمد ثروت يطرح كليب "يا مستعجل فراقى" من إخراج ابنه أحمد

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القاهرة - سامية سيد - يتعاون الفنان الكبير محمد ثروت من خلال أغنيته "يا مستعجل فراقى"، والتى طرحها منذ ساعات قليلة مع ابنه أحمد ثروت، حيث يتولى إنتاج وإخراج الكليب، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان وتوزيع محمد رحيم، وإخراج أحمد ثروت.

 

وكشف محمد ثروت أن أغنية "يا مستعجل فراقي" تعد أول بشائر ألبومه الجديد، الذي قرر إطلاق أغنياته فرادى على فترات متقطعة خلال العام الجاري، أول ألبوم رسمي بعد سنوات طويلة منذ آخر ألبوماته "من طول ما بفكر فيك". 

 

محمد ثروت ممثل ومطرب وملحن، يمتد مشواره الفني لبدايات السبعينات، حفر اسمه في مسامع جمهوره المصري بأشهر أغنياته "حكتب جواب" و"ورق الشجر"، بجانب أغنياته الدينية، ولمسته الخاصة في أغاني الأطفال والأعمال الوطنية، ولقبه الجمهور بصوت مصر، كما لحن له كبار الملحنين من الزمن الجميل، وعلى رأسهم موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب ومحمد الموجي منير مراد ومحمد سلطان وحلمي بكر وعمار الشريعي.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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