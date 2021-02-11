شكرا لقرائتكم خبر عن أسد وتمساح وثعبان .. حيوانات مفترسة مفضلة فى حياة محمد رمضان .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائما تظهر شجاعة النجم محمد رمضان و قوة قلبه من خلال الصور والفيديوهات التي يشاركها مع متابعيه عبر مواقع التواصل الإجتماعى المختلفة، وخلال أعماله الفنية أيضا من مسلسلات وأفلام وكليبات غنائية، والتي كثيرا ما يظهر فيها وهو يحمل حيوانات شرسة بمنتهى الثبات والقوة، مما يلفت نظر جمهوره بشكل كبير ويجعله حديث الناس، ومع كل صورة يبهر الجميع بطريقة تعامله مع حيوانات قليل ما نرى أحد يقترب منها ، ونستعرض أهم اللقطات التي يظهر فيها تعامل النجم محمد رمضان مع أشرس الحيوانات:

كان أخر ظهور للنجم محمد رمضان وهو يحمل تمساح كبير بمنتهى القوة خلال كواليس تصوير مسلسل "موسى"، الذى يستعد لعرضه خلال الموسم الرمضانى القادم، والمسلسل بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.

كما ظهر النجم خلال كليب أغنيته "الملك" التي طرحها عام 2018، بصحبة العديد من الأسود والنمور المفترسة وهو يتعامل معها كأنها قطط صغيرة أليفة.

ذلك بالإضافة إلى العديد من الصور والفيديوهات التي ينشرها عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وهو يحمل ثعابين ضخمة بثبات إنفعالى واضح، كما شارك متابعيه مؤخرا فيديو يحمل فيه قرد صغير في يد وفى اليد الأخرى يحمل شبل.