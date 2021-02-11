شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تزور أحد المستشفيات الأهلية للأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت المطربة أنغام عن زيارتها لمستشفى الناس وقالت:"سعدت اليوم بزيارة مستشفي الناس للأطفال وتشرفت بلقاء السيدة العظيمة دكتورة أنيسة حسونة، وتشرفت بلقاء طاقم الأطباء وطاقم التمريض القائمين على رعاية أطفالنا مرضى القلب، ولن أخفي انبهاري بما شهدت من مستوى غير عادي من التجهيزات المحافظة على أدق التفاصيل لخدمة الطفل المريض مائة بالمائة مجانًا" .

يذكر أن أنغام خضعت مؤخراً لجلسة تصوير جديدة، ظهرت من خلالها بإطلالة أنيقة، حيث شاركت جمهورها ومعجبيها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، صورتين من الفوتوسيشن، ولاقت تفاعلا كبيرا بين متابعيها.

وعلقت المطربة أنغام على الصورتين بكوبليه من أغنية هدنة، التى طرحتها منذ نحو عامين، قائلة: "اعتبرنا خدنا هدنة من عهودنا كل واحد فينا قلبه يكون وحيد"، وسرعان ما انتشرت الصور على منصات السوشيال ميديا بين معجبيها.

وتزينت الفنانة أنغام بأزياء سوداء أنيقة، وأكملت إطلالتها ببعض الإكسسوارات من بينها ساعد اليد، وخاتم فى يديها اليمنى، كما أنها ارتدت حذاء ذو كعب عال يتناسب مع ملابسها.























































































